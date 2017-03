• Estudio odontología en dicha institución educativa

Con la receta de la abuelita, agregándole otros ingredientes, Leticia Alanís, alumna de odontología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) emprendió la producción y venta de shampoo, el cual comercializa a través de las redes sociales y el cual ya ha tenido ventas en México, incluso en Estados Unidos.

En entrevista, dijo que su negocio “Voce Crescer” se ha mantenido debido a la perseverancia y que nunca se rindió, al mismo tiempo de reconocer que ha sido un poco difícil, pero lo importante es ver siempre se puede dar más y más.

“Era el secreto de la abuelita, y empecé a comercializar, le agregué unos ingredientes como es la vitamina E, me empecé a dar cuenta que a lo largo del tiempo que el cabello sino es sano no crece, además de que tiene extractos naturales de sábila, de chile y miel, de ahí, que hace perfectamente espuma y es un producto completo”, señaló.

Cabe señalar que Leticia Alanís estudió odontología en UPAEP y se encuentra en la etapa de sus prácticas profesionales en una de las instituciones de salud pública y comentó que se dio cuenta que su cabello se encontraba completamente reseco y se caía mucho.

Es por ello que investigó todos los ingredientes que le podrían ayudar y junto con la receta de la abuelita, probó en ella el producto y comenzó a notar los cambios en su cabello, el cual también le empezó a crecer, “la también emprendedora, manifestó que las personas a su alrededor le preguntaban que se había puesto, qué le había crecido mucho el cabello, pero además se veía muy bonito, que querían el producto y la receta que se ponía”.

“Mi respuesta era que había creado un shampoo y quedó padrísimo, de ahí, que les dije que mejor se los vendía”. Indicó que en el primer mes vendió 20 shampoos, pero lo empezaron a usar y vieron los cambios de una cabello suave y crecía, de ahí, que comenzaron a incrementar los pedidos, primero los amigos y sus conocidos siendo que llegamos a producir hasta 400 en cuatro horas.

Agregó que algunos clientes comenzaron a pedir precio de mayoreo, a fin de poder venderlo y obtener un ingreso, de esa manera las primeras distribuidoras fueron familiares y fueron creciendo en Puebla, además de que se inició en Tlaxcala, Apizaco, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan.

“De ahí que promocionamos en Facebook, en donde empezó a ver distribuidoras y mi manera de ayudarlas no sólo el dar el producto y a ver cómo lo vendes, sino que les enseñe a vender conforme vi que salía el producto, ahora contamos con 130 distribuidoras a las cuales les llega por mensajería, cubriendo casi todo México, pero también vende en Estados Unidos, en Greenville, Nueva York y Texas.

Finalmente dijo que busca ayuda y en Unincube, que es la incubadora de la UPAEP, le enseñaron cómo debía hacer las cosas y organizar todo, dando las herramientas para que sigan adelante, de ahí, que las distribuidoras son madres de familia a las cuales capacita, le da el producto a mayoreo y recuperan la inversión obteniendo ganancias en sus tiempos libres.