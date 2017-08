Por Jesús Lemus/Puebla

La corriente de Alternativa Democrática Nacional (ADN) formalizó su denuncia en contra del juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gabriel González Alegría, por su “tráfico de influencias para evitar su responsabilidad” tras la riña que provocó hace unas semanas en un restaurante de la ciudad.

Así lo dijo la dirigente de esta corriente y que pertenece al PRD, Roxana Luna Porquillo, quien puntualizó que ya pasaron varias semanas y González Alegría goza de total libertad sin que haya un castigo ejemplar hacia su persona.

Cabe recordar que hace unas semanas, el juez protagonizó una pelea con un comensal, quien le arrancó a mordidas parte de la oreja a González Alegría, tras los comentarios misóginos que emitió hacia una mujer.

Por lo anterior, el juez utilizó sus influencias y logró en su momento que se impusiera una multa al comensal de 500 mil pesos al comensal, situación que fue catalogada como una exageración y que se condenó por ADN, porque Gabriel González Alegría solo usó sus influencias para afectar al ciudadano.

En este sentido, la dirigente de ADN y militante del PRD, Roxana Luna Porquillo, indicó que urge integrar la carpeta de investigación en contra del personaje; por ello la, importancia de la denuncia que presentó ante la FGE para que el juez reciba el castigo que se merece.

“Presentamos la denuncia en contra del juez, no existe una carpeta de investigación y por ello decidimos presentar la denuncia, no se trata de un caso menor, pues a un ciudadano normal se le castiga rápidamente, mientras que otros no reciben nada por los hechos que cometen y que presumen de sus tráficos de influencias”.

Destacó que la Fiscalía General del Estado también debe investigar al ex director del C5, Silvestre Aníbal Garma Arenas, luego de posibles actos de corrupción que se podrían enfocar en las actividades ilícitas de su hijo quien fue acusado de secuestro.