El Club Alpha hizo la presentación de su nueva estructura de futbol que tendrá a nuevos responsables de sus diferentes equipos de Segunda, Tercera, Cuarta División además de Fuerzas Básicas, iniciando de esta manera una nueva etapa con el fin de mantener y mejorar los resultados de cada uno de sus representativos.

Luis Acosta, gerente del Alpha 3 y coordinador de futbol en el Club presentó a los nuevos responsables de los equipos, empezando por Guillermo Huerta Huitrón quien es el nuevo director técnico de la segunda división Premier, que este sábado inicia su participación en el Torneo de Clausura 2017 visitando al equipo de los Chapulineros de Oaxaca dentro de la fecha 1.

Guillermo Huerta, en su trayectoria como jugador, participó durante 14 años en la Primera División Profesional donde logró cuatro campeonatos de Liga del futbol mexicano. Tres campeonatos de “Campeón de Campeones”, dos campeonatos de la Copa Interamericana y tres campeonatos de CONCACAF.

Como director técnico, tiene título de Instructor FIFA Futuro III; es director técnico por la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Futbol; ha sido auxiliar técnico del primer equipo del Club América.

En esa misma institución, fue coordinador de fuerzas básicas durante tres años; director deportivo del equipo Atlético de Madrid en México y es el único Tetracampeón por la Federación Mexicana de Futbol en la categoría Sub 20 del Club América, siendo un record hasta el día de hoy.

Mientras tanto, Mario Limón García, fue presentado como el director técnico del equipo Titanes del Club Alpha de Tercera División. Tuvo sus inicios como jugador con las Reservas del Puebla entre 1983 y 1990, debutando en la primera división profesional en 1990.

Fue seleccionado nacional Juvenil Nacional en 1986 y jugó segunda división profesional y en Ascenso de 1990-1994, en equipos como Guerreros, Venados, Jaguares, UPAEP y Querétaro.

En su trayectoria como director técnico, ha sido auxiliar técnico del equipo del Puebla FC, además de los Lobos BUAP y del 2000 a 2010, fue entrenador de Fuerzas Básicas Infantiles del Puebla FC.

Por su parte, Mario Pérez Zúñiga, jugador profesional de los equipos América, Necaxa, Tecos UAG y Lobos BUAP, además que fue seleccionado nacional, será responsable del equipo Titanes de cuarta división del Club Alpha.

Entre tanto, Gustavo Pérez González Pacheco se hará cargo de la metodología de entrenamiento en el Club Alpha. Fue jugador de futbol profesional con equipos como Ángeles y Puebla, además jugó con el equipo de la Universidad de Orizaba en el futbol rápido profesional, en los Albinegros de Orizaba, Pachuca Real Hidalgo y UPAEP de segunda división así como de los Brujos de San Francisco del Rincón en Primera “A”.

Como director técnico, ha sido metodólogo de entrenamiento en el Club América en 2013 y 2014; lleva más de 15 años como formador deportivo, director técnico y auxiliar técnico en equipos Puebla, Lobos BUAP; también fungió como coordinador deportivo de fuerzas básicas del Club Puebla durante 12 años de 1999 a 2011.

Con ellos, llega César Coeto Ramos como preparador físico de la Segunda División Premier y su trabajo abarca equipos como Lobos BUAP de tercera división, del Puebla Sub 17 y Sub 20, del Puebla de Segunda División, del Querétaro de Segunda División, Zacatecas de Segunda División, así como Puebla y Toluca en Primera División.

También Gilberto “Kalimán” Guzmán, quien cuenta con el título de director técnico profesional y tiene una trayectoria con más de 40 años en el futbol profesional.