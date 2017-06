Por Jesús Lemus/Puebla

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Socorro Quezada Tiempo, sentenció que la única forma de arrebatar a la derecha el manejo de este país, es que las izquierdas se unifiquen rumbo a las elecciones de 2018.

En el encuentro con los medios de comunicación, señaló que las dirigencias nacionales del PT, MORENA, MC y PRD, deben dejar de ser soberbias y entender que sin alianza no podrán presentar un proyecto político que les permita ganar la Presidencia de México.

Aclaró que Alejandra Barrales, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, no es dueña de esta fuerza política; por lo tanto, debe escuchar la opinión de la militancia, no solo de Puebla, sino del país para tratar de ganar los diversos cargos de representación popular.

Socorro Quezada Tiempo mencionó que Puebla será promotor de la alianza de las izquierdas entre el PT y MORENA, pues ya quedó evidenciado que esta última fuerza política no tiene toda la estructura para ganar cargos públicos.

“La única forma de arrebatar a la derecha el gobierno de este país, es que las izquierdas vayan unidas rumbo al 2018 y por ello el PT y MORENA deben dejar su soberbia y aceptar estas actitudes soberbias”, mencionó.

Puntualizó que esta postura sobre las alianzas la planteó a su homólogo de MORENA, Gabriel Biestro Medinilla, sin embargo, este personaje, dijo, reconoció que hay una línea nacional en donde se establece que esta última fuerza política no haga coaliciones.