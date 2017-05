Por Jesús Lemus/Puebla

En el municipio de Tehuacán se registran intentos de extorsiones en contra de médicos, situación que prenden los focos rojos en materia de inseguridad, a raíz de los vivido en la región y que debe ser atendida por la alcaldesa, Ernestina Fernández, declaró el diputado local de Compromiso por Puebla, Carlos Daniel Hernández Olivares.

Consideró urgente que la munícipe encabece una reunión de trabajo con su equipo de seguridad, a fin de revisar las condiciones en las que se encuentra esta demarcación y que en los últimos meses se ha visto afectada por diversos hechos delictivos.

El diputado local no reveló donde se encuentran laborando estos médicos, a fin de evitar que crezcan los intentos de extorsiones en su contra y que pudieran terminar en tragedia como la que ocurrió en este municipio de Tehuacán con un director del ISSTE.

El representante popular confió que su queja no sea minimizada por la administración municipal que encabeza la presidenta Ernestina Fernández, quien desde su punto de vista, debe reforzar las estrategias de seguridad para garantizar la tranquilidad de quienes viven en la segunda ciudad más importante del estado de Puebla.

“El tema de la inseguridad en Tehuacán sigue siendo un tema de que hablar y muy alarmante, como originario del municipio de Tehuacán no hay una directriz que permita acabar con esta problemática (…) Desde hace varios meses me comentan que algunos médicos han recibido amenazas y extorsiones, sin duda, ello prende el foco rojo en la región”.

Cabe recordar que el martes pasado se encontró asesinado Ángel Noé Mercado Carrillo, quien fungió como director del ISSSTE en Tehuacán y quien fue hallado muerto al interior de su domicilio