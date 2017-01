Por Patricia Moreno Sánchez

Después de las fiestas navideñas, personas acostumbran realizar propósitos para e nuevo año, entre ellos el bajar de peso, no obstante especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social advierten sobre las consecuencias graves de una dieta milagrosa.

El doctor Federico Marín director de Prestaciones Médicas del IMSS, dijo que no son recomendables las “dietas milagrosas”. Explicó que aquellas personas que quieren bajar de peso, se les recomienda que solo realicen una dieta balanceada. Especificó que por la mañana una persona puede desayunar, un plato de una sola fruta, una tortilla o media pieza de pan, para acompañar un huevo frito, además de medio vaso de leche.

Al medio día, se recomienda tomar la sopa y el plato fuerte de forma moderada. Se puede acompañar de agua de fruta sin endulzar y reduciendo a una tortilla o media pieza de pan.

Especificó que la dieta equilibrada no significa limitarse o sacrificarse. Significa comer con moderación y se puede combinar todos los grupos de alimentos como lo marca el Plato del Buen Comer.

“Nada está prohibido, es otro de los mitos de una dieta. Es que voy a dejar de comer, solo comeré verduras. No la proteína y la grasa es necesaria para la nutrición alimentaria, solo se debe ser moderado y comer de todo”.

Refirió que lamentablemente es común que los mexicanos comemos en exceso durante las fiestas navideñas, en las posadas y el 24 de diciembre y el Fin de Año y posteriormente se quiere reducir la talla.

Por último recomendó que se realice mayor actividad física, indicó que con solo caminar 30 minutos diarios son suficientes para combatir el sedentarismo.

Expertos advierten que las dietas que se publican en el internet o se aconsejan por conocidos, que prometen resultados rápidos y eficaces, pueden ser un alto riesgo para la salud.

Los nutriólogos advierten que algunas dietas pueden ser efectivas, sin embargo, pueden generar graves consecuencias.

Como recuperar el peso o incluso aumentarlo