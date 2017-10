Por Patricia Moreno Sánchez

En estas celebraciones de Todos Santos y Fieles Difuntos, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla alertó sobre falsos sacerdotes en los panteones que engañan a los fieles católicos que solicitan una oración para sus fieles difuntos.

Monseñor dijo que lamentablemente en estas fechas, cuando las familias acuden a los panteones para arreglar sus sepulturas, con flores, una ofrenda y solicitan un sacerdote para que ofrezca una oración, un responso, u oficiar una misa, lamentablemente dijo a aparecen personas que se hacen pasar por sacerdotes aprovechando del dolor de los católicos.

Por ello recomendó a los católicos que acudan a los templos católicos a solicitar el apoyo espiritual de un sacerdote.

Indicó que los sacerdotes, los obispos y arzobispos cuentan con una credencial que entrega la Conferencia del Episcopado Mexicano, sin embargo dijo que estas credenciales pueden ser falsificadas. Por ello la iglesia les entrega una Libreta que se denomina Licencia Ministerial.

“Lo más indicado es que para que los fieles, reconozcan si son verdaderos sacerdotes, es que soliciten la credencial que los acredita”.

Refirió que actualmente no se ha presentado otro caso de sacerdotes falsos, recordó que hace meses se registró el caso del falso sacerdote Ramón David N, conocido como el Padre Moncho en Huehuetlán El Grande, a quien se le acusó de un desfalco de más de 4 millones de pesos de limosnas y servicios eclesiásticos, por lo que fue denunciado por la Arquidiócesis y aprehendido e internado en el CERESO desde junio pasado.

Urge freno a los feminicidios

En otro tema, el arzobispo de Puebla urgió a que se frene la violencia hacia la mujer y los feminicidios, por lo anterior hizo un llamado a las autoridades para que se atienda esta problemática con alerta o sin alerta de género.

El Líder de la Grey Católica, expuso que el quitar la vida a una mujer, o cualquier ser humano es un delito y un gran pecado.

“Yo no tengo problema de que se declare o no la Alerta de Género en Puebla, el llamado es que se atienda el tema, y no haya más muertes de mujeres, ni de otras personas. La Vida es sagrada”, aseveró.