• Estos productos pueden ocasionar problemas cardiovasculares, intestinales, presión elevada, daño hepático y renal o en algunos casos hasta diabetes.

Con las festividades de fin de año la tendencia en la población es el aumento de peso ocasionado por el consumo de alimentos en forma desmedida y posterior a ello, se propone bajar de peso, aseguró la licenciada en Nutrición Diana Cuoto Roldán, jefa del Departamento de Nutrición del Hospital General Regional de San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que alertó a los ciudadanos a no consumir los “productos milagro” para este fin, ya que les podrían generar problemas severos de salud.

Detalló que estos productos actúan en dos vertientes: en el sistema nervioso central y en el intestino, en el primero a nivel del cerebro, inhibiendo el apetito y el segundo, impidiendo la absorción de los alimentos, pero que en ambos casos representan riesgos para la salud.

La especialista en Nutrición explicó que la alimentación es un proceso natural y “nuestro organismo necesita de manera balanceada consumirlos a través de una dieta que contenga cierta cantidad de proteínas, que son los alimentos de origen animal, los hidratos de carbono, como lo son los cereales, las vitaminas y minerales y grasas”.

Couto Roldán, puntualizó que estos productos pueden ocasionar daños cardiovasculares, presión elevada, problemas cardiacos e intestinales, cólicos; gases y diarreas, debilidad y daño hepático y renal, o en algunos casos hasta diabetes.

Debido a lo anterior, dijo que en caso de sufrir de obesidad, lo correcto es acudir con un especialista para que le determine un plan de alimentación, dependiendo de su peso, estatura, edad y el índice de masa muscular, “de igual forma si el tema es estético, se debe visitar al médico, aunado a rutinas de ejercicio que vayan de acuerdo al físico de la persona”.

También se deben cambiar algunos hábitos como el comer balanceadamente a nuestras horas, no dejar de ingerir alimentos por periodos mayores a cuatro horas, intercalar con el consumo de frutas y verduras; masticar lo que ingerimos y no sólo tragarlos, evitar los ayunos prolongados y no exagerar con los productos light, expuso la funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De los temas más peligrosos, es que con estos productos podemos perder masa muscular, y esa ya no se recupera, al regresar a consumir de manera normal los alimentos, la subida de peso es de manera descontrolada y con debilidad muscular, concluyó.