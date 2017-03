Por Patricia Moreno Sánchez

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se da a conocer que la vida moderna, la falta de una alimentación sana y anteponer la familia a la salud, son los factores que permiten mayor riesgo de cáncer de mama o cáncer cervicouterino en la mujer, informó la doctora Aracely García Flores medico ginecóloga, adscrita al Hospital General No. 36, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mejor conocido como San Alejandro.

Refirió que el cáncer de mama está superando al cáncer cervicouterino por diversos factores, sin embargo estos dos tipos de cáncer se pueden prevenir con una dieta balanceada, higiene, relaciones sexuales con protección y la prevención en la salud.

Especificó que la causa más frecuente de consulta de especialidad de ginecología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la servico –vaginites (descargas o flujos vaginales) o infecciones vías urinarias, que de forma intermitente se están presentando las mujeres. Agregó que otros padecimientos son los sangrados uterinos anormales, que son secundarios. La especialista refirió que 8 de cada 10 mujeres que llegan a consulta tienen estos padecimientos.

Indicó que las prácticas sexuales, que no son monógamos, el no uso de preservativos, puede condicionar factores de riesgo para que de forma intermitente se presenten este tipo de infecciones cervico-vaginales. Subrayó que incide la alimentación con muchos carbohidratos, pues condicionan el PH de nuestro organismo y se modifica el área vaginal, lo que genera una proliferación de forma desordenada algunas baterías, incluso hongos.

La doctora García Flores, refirió que las infecciones vaginales pueden ser por baterías, hongos y parásitos, sin embargo otros casos están relacionadas con el virus del Papiloma Humano; este virus está relacionado en un 98 por ciento con el cáncer cervicouterino. Si la paciente acude de forma oportuna a consulta y se le detecta se le da tratamiento y se evita el riesgo para un cáncer cervicouterino.

INDÓNEAS LAS VACUNAS CONTRA EL VPH

La recomendación es que la mujer acuda a los centros médicos a realizarse una revisión anual del Papanicolaou, que no demora más de 10 minutos. Ello puede ser el factor para salvar su vida.

Indicó que como forma preventiva se han instaurado los programas de vacunación contra el Papiloma Humano para niñas mayores de 12 años, empero refirió que son muchos serotipos lo que generan el cáncer cervicouterino, y las vacunas solo cuentan con dos o tres de estos serotipos, por lo que la mujer joven y adulta debe acudir a una revisión médica de forma regular.

Indicó que actualmente la mujer mexicana ha adoptado conductas anglosajonas, tanto en el tipo de alimentación como en delegar la fertilidad para después de los 35 y 40 años, sin embargo en esa edad se incrementan el riesgo de preclamcia de diabetes estacional y se les puede complicar esas enfermedades. Estos padecimientos se pueden presentar en cualquier edad, empero pasando los 40 años es un mayor riesgo, que incluso puede comprometer la vida.

ALERTA POR CÁNCER DE MAMA

Otro padecimiento que ataca actualmente a la mujer es el cáncer de mama, este tipo de cáncer está superando al cáncer cervicouterino, en lo cual influye la alimentación que tiene la mujer, de consumir más grasas, azúcar, más harinas lo que provoca más obesidad y ello incrementa el riesgo de cáncer de mama.

Especificó que al incrementar el porcentaje de grasa , lo que se convierte en estrógenos, ello propicia en varios casos el que las células se alteren en las glándulas mamarias.

Indicó que las mujeres con mayor riesgo, son las que no han tenido hijos, por no lactar o bien porque un familiar, como la hermana, la tía o la madre han registrado cáncer de mama. Otro factor que incide es que la mujer puede ser fumadora. Se recomienda que se realicen la primera mastografía a los 35 años.

Cuando no hay esos factores, la primera mastografía se debe hacer a los 40 años. Subrayó que la autoexploración ayuda, empero no es el metido para detectar un cáncer que esta empezando. “Puede ser un pequeño, tumor del tamaño de un alfiler y no se puede encontrar con una autoexploración” refirió.

Por último reiteró el llamado a la concientización y a la prevención en el cuidado de la salud de las mujeres.