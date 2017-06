Por Patricia Moreno Sánchez

La Agrupación de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A. C. celebró su 82 aniversario, Orlando su representante explicó que gracias a este proyecto miles de personas han dejado el alcoholismo, adicción que no solo destruye al individuo, sino también la familia e incluso a la sociedad.

Recordó que en estas agrupaciones se comparten experiencias y con el sistema se dejar de beber por un día, es como las personas van dejando esta adicción.

Agregó que son de mucha ayuda “Los Padrinos” es decir personas que tiene años de dejar de consumir alcohol, que a través de consejos y capacitación van logrando que los recién ingresados tengan voluntad para dejar la bebida.

Comentó que en Puebla se tiene un registro de más de 500 grupos de esta asociación, en diversos puntos del estado y de la capital, que sesionan durante hora y media para de esa forma brindar un apoyo a los que tienen esta problemática.

Indicó que como agrupación formada por personas que presentaron este problema del alcoholismo y ahora trabajan para apoyar a otras personas, desconocen el origen de estas adicciones, dijo que esa información corresponde a los especialistas.

“Cada uno de nosotros al llegar a esta agrupación de alcohólicos anónimos, vamos descubriendo las razones por las que nos sumimos en el alcoholismo, ello es muy complejo. Nosotros vemos en nuestros miembros que hay gente que tuvo una infancia feliz, una seguridad familiar y a pesar de ello desarrolló esta adicción”.

Expuso que el alcoholismo no respeta, edad, condición social, religión o sexo, al referir que en esta como en otras agrupaciones, asisten médicos, psiquiatras, incluso sacerdotes que padecen alcoholismo.

Para los interesados pueden acudir al bulevar 5 de Mayo No.3208 Edificio Santa María.