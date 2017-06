Dulce Gómez

El presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, negó que las autoridades lo estén buscando por su presunta relación con huachicoleros, sin embargo admitió que sus tres gasolineras son auditadas.

Tras asistir al Informe trimestral del gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, que se llevó a cabo ayer en el Auditorio de la Reforma, el edil recordó que fue el pasado 18 de abril cuando fue investigado por última vez.

En este sentido, enfatizó que actualmente no tiene problema alguno con la autoridad, e incluso argumentó que es víctima de “difamación”.

También, el alcalde acusó que los señalamientos en su contra “es la verdad de los medios, más no la suya.

“El 18 de abril se hizo la investigación, actualmente no me han llamado. Es la verdad de los medios, no mi realidad. No tengo conocimiento del tema”, aseveró.

A la par, pidió que quien lo acuse presente las pruebas correspondientes en su contra.

“El que acusa lo tiene que demostrar. El 18 de abril me hicieron una investigación y no me encontraron nada. Ya iniciaron la investigación y no se encontró nada, o sea no tenemos ningún problema. En el SAT tengo auditoría y con PEMEX estoy en el tema de contrato mercantil”, concluyó.

La anterior declaración contrasta con la información que dio el vocero del Gobierno del Estado, Javier Lozano Alarcón, quien aseguró que algunos pobladores de Palmar de Bravo afirmaron que Morales Ugalde estaba desaparecido desde hace varios días.