Por Jesús Lemus/Puebla

En lo oscurito y sin todavía renunciar como director del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Carlos Martínez Amador fue impuesto como presidente sustituto del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD y quien tendrá que unificar a los militantes del Sol Azteca para realizar un trabajo coordinado para el 2018 cuando se renovarán diversas posiciones tras las votaciones de ese año.

Lo anterior se llevó a cabo mediante el supuesto 5to Consejo Estatal del PRD que se hizo a puerta cerrada y donde se argumentó que Socorro Quezada Tiempo, fue expulsada del partido, además de perder sus facultades como presidenta del instituto político, por sus críticas que lanzó en medios de comunicación al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a cargo de Alejandra Barrales.

En este sentido, el vicepresidente del Consejo Estatal del PRD, Jorge Benito Cruz Bermúdez, anunció que por unanimidad del organismo político se decidió ungir a Carlos Martínez Amador como líder del partido, quien además de caracterizarse por no cumplir con sus encomiendas como representante popular, también ha militado en el PRI, PAN y ahora en el Sol Azteca.

“Se presentó en virtud de lo anterior, la candidatura de Carlos Martínez Amador como presidente del PRD en el estado de Puebla y ello fue avalado por unanimidad al interior de este consejo estatal”, mencionó.

Por su parte, el presidente sustituto del PRD, Carlos Martínez Amador, reconoció que los estatutos del partido no prohíben asumir las dos responsabilidades; es decir, la dirigencia estatal del instituto político y la dirección del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla.

Sin embargo y para que según no de una mala imagen hacia la ciudadanía, argumentó, en breve estaría presentando su renuncia al Colegio de Bachilleres, pero jamás específico una fecha para dejar esa posición que no tiene más de medio año que asumió en el estado de Puebla.