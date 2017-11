Por Jesús Lemus/Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, afirmó que antes de concluir febrero solicitará licencia para dedicarse sin ataduras a la campaña política del PAN para el 2018.

El también coordinador de los diputados locales de Acción Nacional, reconoció que aspira a un nuevo cargo público para las votaciones del otro año, pero no especificó si este sería para alcanzar la candidatura a la presidencia municipal de Puebla.

Dijo que esperará los tiempos para hacer su pronunciamiento sobre la posición que desearía buscar para el siguiente año electoral, aunque cabe destacar que varias columnas periodísticas lo ubican como uno de los favoritos para obtener la nominación a la alcaldía de la ciudad.

Jorge Aguilar Chedraui enfatizó que en su momento también respetará la decisión de la dirigencia estatal del PAN, en caso que no sea candidato a un nuevo cargo de representación popular y que estará en disputa en las votaciones de 2018.

“Hay aspiraciones, sí, hay interés, también, pero voy a respetar las decisiones que tome la dirigencia estatal, si me piden que pueda competir por un cargo, me imagino que lo aceptaré y también estaré respetando la designación de los otros candidatos”, enfatizó.

Cabe señalar que su declaración se desprendió después de recibir la certificación en igualdad laboral a la no discriminación y que fue entregada por la Maestra, Laura Hurtado Orozco, sub directora de “Bas de International Certificatión Company”.