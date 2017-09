Por Jesús Lemus/Puebla

Conocer a una persona no implica saber los tipos de negocios que realiza y más si están vinculados con algún tipo de delito, sentenció el coordinador de los diputados locales del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, tras afirmar que también conoció a José Othón Bravo, alias El Cachetes.

Dejó en claro que Puebla es una ciudad pequeña y; por lo tanto, en dos o tres ocasiones tuvo la oportunidad de saludarlo, pero no recordó cómo fue que se lo presentaron.

Asimismo, defendió a su homólogo del Partido Acción Nacional, Sergio Moreno German sobre que supuestamente fue él quien presentó a El Cachetes al senador del Partido Acción Nacional, Javier Lozano Alarcón, al insistir que si tienes contacto con determinada persona, no significa que sepas sus antecedentes delictivos o el tipo de negocios que realiza en el estado de Puebla.

Aclaró que una simple fotografía publicada en redes o medios de comunicación, no son elementos suficientes para afirmar que algún actor político tiene vínculos con este delincuente que fue detenido hace unos días por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) pro supuestos vínculos con la venta ilegal de combustible robado.

“Tampoco entiendo este ánimo de vincular a una persona con otra, solo porque hay una fotografía publicada en redes sociales (…) Si lo conozco, como lo conocen otras personas. No tengo claro la forma en como lo conocí, pero si lo salude de mano en dos o tres ocasiones” mencionó.

Finalmente, el coordinador de los diputados locales del PAN, sentenció que no caerá en el juego de las especulaciones; por lo tanto, no estará hablando más sobre la presencia de El Cachetes en el estado y sobre que personajes son los que conocen a este delincuente.

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación en contra de José Othón Muñoz Bravo por el delito de portación de armas de fuego y drogad, pero no así por los vínculos en la venta ilegal de gasolina robada.