Afirma edil de Cholula no estar “fuera de la jugada” para la gubernatura en el 2018

Por Jesús Lemus/Puebla

Como en el juego de béisbol, el alcalde de San Pedro Cholula y militante de MORENA, José Juan Espinosa Torres, afirmó “que se quedó fuera de la primera entrada, pero no del juego” sobre los proceso internos que realiza el partido y que derivarán en elegir a coordinadores organizacionales rumbo al 2018.

Así lo declaró después de anunciar el programa “Universitarios de Bien”, que tiene como finalidad apoyar con 2 mil pesos para inscripción a jóvenes que no entraron a la BUAP para continuar con sus estudios.

En este sentido, el alcalde mencionó que no se puede afirmar que lo dejaron fuera de la política poblana, tal y como sucedió con Ricardo Monreal, quien no fue incluido en las encuestas internas de MORENA para perfilar a su coordinador organizacional en la delegación del Distrito Federal y con ello amarrar la candidatura del partido a este cargo de representación popular.

“Siempre hemos caminado en torno a un proyecto y que encabeza Andrés Manuel López Obrador, yo no me pongo el saco del marinismo o de los chapulines, yo no vengo del melquiadiamo o morenovalismo, he sido la única oposición real que se tuvo en su momento en el Poder Legislativo”, mencionó.

Asimismo, el alcalde de San Pedro Cholula, mencionó que no le ha gustado jugar al futurismo político, esto en referencia a que pudiera dejar MORENA, en caso de que no sea incluido en algunas de las coordinaciones organizacionales para las elecciones de 2018.

José Juan Espinosa Torres mencionó que tampoco se puede afirmar que se encuentra fuera de la jugada de MORENA rumbo al 2018, pues como en el béisbol, insistió, todavía hay muchas entradas que se pueden jugar en las siguientes semanas.

Sobre su programa de Universitarios de Bien, el alcalde puntualizó que se tiene una bolsa de un millón de pesos, para otorgar los dos mil pesos aquellos jóvenes que no pudieran ingresar a la máxima Casa de Estudios para continuar con sus estudios