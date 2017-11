Por Patricia Moreno Sánchez

Confirma la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS) en Puebla que para el próximo año podrían incrementar los precios de la gasolina en hasta 20 pesos.

Aida Ramírez presidenta de esta agrupación en Puebla refirió que esta alza se prevé de acuerdo a los precios internacionales del crudo y a la inflación.

Explicó que no será una decisión de los concesionarios gasolineros el aumentar costos, referir que será una necesidad al depender del costo que combustible y la operatividad del traslado.

No obstante dijo que en AMEGAS a nivel nacional está realizando la problemática de esta alza y el impacto que tendrán con la liberación de los precios del combustible para finales de noviembre como lo marca la Reforma Energética. Recordó que con esta reforma se le retiran todos los beneficios a los concesionarios gasolineros.

Lo prioritario dijo es mantener la plantilla laboral, pese a esta situación y a la apertura de nuevas gasolineras de firmas extranjeras que en diversos puntos del país.

No obstante dijo que aún México no tiene infraestructura para trasladar el combustible de otros países, por lo que los nuevos proveedores, están continúan adquiriendo el producto con PEMEX.

Mencionar que a nivel nacional el presidente de AMEGAS, Pablo González, declaró que ante los factores externos e internos, no se descarta que el precio de la gasolina Magna incremente hasta en 20 pesos y de la Premium en al menos 3 pesos más. Quien dijo que el precio dependerá de lo que fije PEMEX, para los combustibles y los subsidios que la Secretaria de Hacienda mantenga para los IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios).