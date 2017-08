Por Patricia Moreno Sánchez

La Red Mexicana de Franquicias estará vigilante de los resultados del programa de restricción de venta de bebidas alcohólicas aseguró el vicepresidente Roberto Esquivel Ruiseco. Especificó que se revisaran las mediciones sobre los actos delictivos durante esta prueba piloto de seis meses. Posteriormente poder informar a la ciudadanía .

Lo anterior tras el acuerdo que se logró el martes entre el Ayuntamiento poblano y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) para implementar esta medida a partir del 15 Fe agosto.

Refirió que afortunadamente esta es una medida temporal al reiterar que esta no ayudará a disminuir la inseguridad en general cono el robo a trasporte público, casa habitación ente otros.

Dijo que con la restricción de la venta del alcohol, se podrá disminuir una riña, un problema en la noche, pero no impedirá el robo en transporte público, en casa habitación, entre otros robos que aumentan en violencia”.

“Me van a perdonar , pero no tiene nada que ver la ingesta de alcohol con los delitos, quizá se pueda disminuir algún tipo de robo, de asalto, conato de bronca en un taxi, en antro, en la calle, pero otros delitos. Sabemos que muchos que delinquen a plena luz del día y sin los influjos del alcohol” refirió.

BOTONES DE PANICO EN TAXIS

En otro tema Esquivel Ruiseco, expuso que la obligatoriedad de colocar los botones de Alertamiento Temprano se debe extender a los taxis consideró Riberto Esquivel Ruiseco especialista en seguridad de la Red Mexicana de Franquicias, ello para garantizar la seguridad de los conductores y los usuarios,

Lo anterior al celebrar que las autoridades hayan iniciado con la entrega de esta herramienta en las unidades del trasporte público para inhibir el robo con violencia en este sector

.