Por Patricia Moreno Sánchez

La delegación en Puebla de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) reconoció que existe un retraso en la reconstrucción y reubicación de las viviendas afectadas por las fuertes lluvias y desgajamiento de cerro; provocados por el paso del Huracán “Earl” en Huauchinango, en agosto del 2016.

El delegado Juan Manuel López Arroyo, especificó que el Fondo de Desastres Regionales no es un programa por lo que no cuenta con un presupuesto anual. Agrego que vía fideicomiso la Secretaría de Hacienda hace una planeación con respecto a los fenómenos meteorológicos que se presentan.

Por lo que de acuerdo a cada contingencia se va presupuestando los apoyos para las emergencias. Por lo que al año vencido se van atiende los desastres que ocurrieron el año anterior y así sucesivamente, especificó.

“Se dice que es un atraso, pero realmente no lo es porque el FONDEN siempre ha trabajado así, porque mientras no se cuente con recursos para que el comité atienda la vivienda , una vez que Hacienda le libere recursos, SEDATU no puede hacer una planeación para adquirí terrenos, esa es la realidad y debemos decirlo”

Aseguró que SEDATU ya cumplió con lo que le corresponde de acuerdo a las reglas de operación, agregó que la secretaria Rosario Robles, “ Está tocando las puertas” para que se apruebe en el comité para dar salida a este tema de la reconstrucción de viviendas en la Sierra Norte.

Por último que son alrededor de 700 viviendas las que se atenderán entre el gobierno estatal y del gobierno federal.