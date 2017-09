Por Jesús Lemus/Puebla

El ex rector de la UDLAP, Cárdenas Sánchez, reconoció que no tiene un buen posicionamiento político y en caso de alcanzar la candidatura de MORENA a la gubernatura de Puebla, podría mejorar su presencia gracias a la imagen que tiene Andrés Manuel López Obrador y quien se perfila como virtual abanderado a la Presidencia de México en 2018.

Señaló que con la poca estructura que tiene, inició con algunos recorridos en el estado de Puebla para reunirse con militantes de MORENA, a fin de fortalecer la comunicación con la base y con ello garantizar un buen proyecto de cambio en las elecciones del otro año.

En este sentido, confío que su llegada a la vida interna de MORENA, no se traduzca en la fractura de la militancia, toda vez que el partido debe demostrar unidad para acabar con el viejo sistema político que por varios ha gobernado el país y el estado de Puebla.

Consideró que, en el estado de Puebla, es muy difícil lograr una candidatura independiente, fue por ello que decidió cobijarse con MORENA, además de que tiene varias simpatías con el proyecto de nación que promueve Andrés Manuel López Obrador como virtual candidato a la Presidencia de México.

Asimismo, auguró una contienda complicada el año entrante para Puebla, luego de que se perfila una coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para la renovación de los diversos cargos públicos tanto a nivel nacional como estatal.

Pese a lo anterior, el ex rector de la UDLAP señaló que hay las condiciones de dar la batalla electoral para salir victoriosos sin importar quién sea el candidato, siempre y cuando se garantice la unidad de MORENA para 2018.

Finalmente, aclaró que desde hace días renunció como director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), al señalar que el organismo es totalmente apartidista.