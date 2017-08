Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PAN, Sergio Moreno Valle German, negó ser el “notario consentido” de Othón Bravo Muñoz, alias El Cachetes, quien fue detenido hace unos días por La Marina y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestos vínculos con huachicoleros.

Cabe señalar que algunas versiones periodísticas, señalan que el diputado local a través de su notaría, certificó gasolineras de El Cachete y que al parecer surten combustible extraído de manera ilegal de los ductos de Petróleos Mexicanos.

En este sentido, Moreno Valle German, mencionó cuando todavía era notario entre 2013 y 2015, sí realizó cuatro operaciones a Othón Bravo Muñoz, pero aclaró que no es su obligación investigar si los servicios que adquirirá el contratista son legales, ya que sus clientes siempre han sido tratados por igual sin preguntar sus antecedentes.

El diputado local puntualizó que estuvo de notario en los años antes citados, porque después solicitó licencia al frente de esa posición para asumir el cargo de representación popular que actualmente tiene en la LIX Legislatura del Poder Legislativo.

Condenó que a través de unas fotografías donde sale con El Cachetes, se le trate de crucificar en algunos medios de comunicación, que afirman que en su papel de notario público escrituró algunas gasolineras de El Cachetes y que están vinculadas en la venta de combustible robado.

El diputado local del PAN, mencionó que tampoco tiene nada que esconder y; por lo tanto, si las autoridades requieren alguna información sobre las transacciones que realizó en su momento Othón Bravo Muñoz en los años 2013-2015.

“No tengo vinculación contra actual con él, en su monto hice cuatro acciones jurídicas, esto debe ser trasfondo político para afectar mi imagen como diputado local. Si revisan mis redes sociales, yo me dedico estar con la gente y cumplir mis labores como diputado”, mencionó.

Cabe recordar que El Cachetes solo enfrenta una carpeta de investigación por la portación ilegal de armas de fuego y droga, pero no por el delito de la venta ilegal de combustible, esto según datos de la propia Fiscalía General del Estado.