Por Jesús Lemus/Puebla

El crecimiento que tiene MORENA rumbo a las elecciones de 2018, sin duda lo convierte en un partido de respeto ante las demás fuerzas políticas que estarán compitiendo por un cargo público el otro año, declaró el coordinador de los diputados locales del PAN, Jorge Aguilar Chedraui.

Aunado a lo anterior, consideró primordial que todos los partidos dejen atrás todo tipo de señalamientos sin fundamentos, que en lugar de abonar a la democracia de Puebla, se pueda convertir en un circo que solo desaliente a la población para salir a votar el otro año.

Opinó que las últimas denuncias mediáticas sobre la vida interna en los partidos políticos en Puebla, solamente están enrareciendo el clima electoral, pese a que todavía no inicia de manera formal el proceso comicial 2018.

Al preguntarle sobre la posibilidad de que la secretaria General del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo, amarre una candidatura para hacer frente a MORENA en 2018, el líder de los diputados locales mencionó que todavía no son los tiempos para hablar de posibles nominaciones.

“Lo que si digo es que Acción Nacional va a ganar las elecciones porque pese a muchos problemas que tiene el estado, seis o siete años no son suficientes para terminar con un rezago que tiene décadas, pero en el PAN lo importante es mantenerse unidos, trabajar para ganar la elección”

El diputado local del blanquiazul -a quien se le señala como candidato a la presidencia municipal de Puebla e incluso la gubernatura-, reiteró que hay que reconocer que hay una variable nueva en el proceso electoral que sin duda dará de que hablar, esto en referencia a MORENA y que fue fundado por Andrés Manuel López Obrador