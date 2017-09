ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

El expresidente municipal Eduardo Rivera Pérez aseguraba que sus posibilidades de seer candidato a algún cargo en el 2018, estaban vivas, pues su solicitud de amparo contra los actos de la Auditoría y por la cual se le impuso inhabilitación por 12 años, estaba en proceso.

Ayer se determinó negarle el amparo y con ello se mantiene vigente la sanción, es decir, el posible embargo de su casa para subsanar los 25 millones de pesos que no fueron justificados.

Dicen que en política nada es casualidad y esta determinación judicial ocurre precisamente después de que Margarita Zavala lo anduvo placeando el fin de semana, cuando vino a tres actos en Puebla, incluido la reunión con Martha Erika Alonso en su calidad de secretaria general del PAN y con quien negara cualquier pacto o acuerdo.

Y mientras aquí en Puebla Alejandro Armenta desmiente la descalificación que presuntamente hiciera en contra del líder de caricatura de Morena Gabriel Biestro, por el estira y afloja de las coordinaciones primero, y luego candidaturas para algún cargo de elección popular; en la Ciudad de México ayer mismo se anunció ya el frente “Con AMLO Unidos Podemos”, integrado por experredistas, ex priistas y ex panistas, además de empresarios y los llamados intelectuales.

El objetivo, dicen es darle votos a Andrés Manuel López Obrador para el próximo año, pero sin afiliarse a MORENA, sin embargo, a través de este frente, que irá de tú a tú con el otro, el que integrarán PAN, PRD, MC y los que se sumen de aquí a la elección presidencial del 2018.

Pero no solo eso, ayer se dejó muy claro que será a través de este Frente, que se impulsarán candidaturas independientes que contribuyan al triunfo del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador en 2018, pero que al mismo tiempo pueda asegurarle a este grupo, un número importante de representantes en los diferentes cargos que habrán de disputarse el próximo año.

Si esto prospera, MORENA en Puebla y en el resto del país, podrá ir apretando los puños y contener la rabia, pues entonces estarían abriéndose las puertas a quienes están más que puestos para ir detrás de una candidatura, sin que necesariamente hayan participado en las famosas encuestas que nadie conoce y mucho menos, que deban ser militantes del partido.

Si eso ocurre, insisto, tal vez estaríamos viendo cómo se recompone el escenario político en los próximos meses y con sorpresas para muchos.