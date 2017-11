• Titulares de comandancias pagan “renta” mensual por permanecer en el cargo y deben entregar una parte del dinero asignado para compra de gasolina.

• Las instalaciones donde despachan en el interior del estado las pagan los agentes y los comandantes, así como los servicios que tienen contratados.

Odilón Larios Nava.- Agentes ministeriales evidenciaron una red de corrupción que opera en la Fiscalía General del Estado (FGE). Piden que la información llegue hasta el gobernador del estado Antonio Gali Fayad, para que ordene una amplia y profunda investigación, y de esta manera combatir los vicios que existen en esa dependencia los cuales repercuten directamente en contra de los poblanos.

Los entrevistados dijeron estar cansados de la corrupción por lo que dieron a conocer algunas de las que llamaron “las cochinadas” que se realizan en la Fiscalía – esto dejando de lado el robo de los vales de gasolina de los cuales se dio cuenta en este diario hace algunas semanas –, aseguraron que la corrupción dentro de la dependencia afecta los bolsillos de agentes ministeriales y comandantes, pero sobretodo finalmente las consecuencias las pagan los ciudadanos.

Estas declaraciones fueron proporcionadas en anónimo para evitar represalias por parte de los mandos hacía los informantes. “Lo que nos consta es que los mandos medios recogen lana por todo, ‘renta de comandancias – pago mensual por ocupar la titularidad de una comandancia –, otra lana es por cada patrulla que tienen dichas comandancias, cambios de adscripciones otra lana’. Además de que todos los foráneos tienen que pagar el hospedaje del lugar donde viven, las rentas de las oficinas y servicios como luz, electricidad e internet, todo eso lo debería pagar la Fiscalía pero no lo hace. ¿Y entonces de dónde va salir la lana para esos servicios?”.

Más adelante los agentes respondieron a esa pregunta de la siguiente manera: “pues de los ciudadanos, nosotros ganamos poco”. Por esa situación es que algunos de los elementos terminan agarrando dinero, señalaron los entrevistados. Afirman que es a lo que los orillan los mandos de la Fiscalía al no poner un fin a todas estas malas prácticas. Creen que es imposible que los mandos de la Fiscalía no sepan todo lo que pasa, pero no entienden por qué no actúan.

“Por ejemplo, tú te quieres cambiar de comandancia, ese cambio de adscripción se puede hacer, sólo tienes que ponerle 5 mil pesitos y te mandan a dónde tú pidas. Los encargados de las comandancias antes le entraban con una lanota de trancazo, ahora pagan una renta mensual para que los conserven en el cargo. Te pongo un ejemplo: en Huejotzingo y Texmelucan deben estar pagando como 8 mil pesos mensuales, una zona más jodida como Metlaltoyuca paga 2 mil pesos, en Huauchinango pagan como 4 mil, las mejores comandancias pagan más…” afirmaron que esas sumas de dinero se deben hacer, sin excusa ni pretexto, cada mes y hay una persona encargada de recoger los dineros en las diferentes zonas del estado, informaron las fuentes consultadas.

Después agregaron más detalles sobre estas corruptelas: “Además de esos pagos, del dinero que reciben cada mes los encargados de las comandancias foráneas por concepto de vales de gasolina, deben pagar entre mil y mil 500 pesos por cada vehículo con que cuenta la comandancia, es decir te quitan de la lana que viene etiquetada para gasolina, por eso los elementos no quieren chambear, porque la gasolina realmente sale de su bolsa”.

Como ejemplos citaron que la comandancia de Villa Lázaro Cárdenas que tiene tres vehículos, cada mes que le llega el dinero de la gasolina debe dar 4 mil 500 pesos, es decir 1 mil 500 por cada unidad oficial. Pero en otras comandancias como Tetela, “que está jodida”, pagan 1 mil pesos al mes por unidad.

Los entrevistados de manera anónima informaron que en cada región del estado hay un encargado de hacer esos cobros. Dijeron desconocer si los que cobran son los que se quedan con el dinero o si entregan una parte a otros funcionarios de mayor rango.

Informaron que eso es lo que el personal de las comandancias debe pagar por concepto de “rentas” – en el caso de los comandantes por seguir en el cargo – y por los vehículos que tienen asignados. Pero además los agentes foráneos deben pagar su hospedaje, anteriormente lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado, tenía instalaciones donde los agentes vivían y por ello su dinero les podía rendir más.

Por otro lado explicaron que el mal servicio que se presta en el interior del estado es porque ahora la fiscalía no paga la renta de los inmuebles en donde brindan sus atenciones. Las rentas de los inmuebles (en caso de que los haya), los servicios como luz e internet, entre otros, los pagan los propios agentes y comandantes; en el mejor de los casos los municipios en donde se encuentran dichas comandancias pagan algunos de esos conceptos.

Muestra de otro de los problemas que tiene la Fiscalía lo ejemplificaron con la comandancia de Tepexi de Rodríguez, donde los agentes atienden a las víctimas de delitos en la calle porque no hay oficinas, o en el mejor de los casos los llevan a un ciber café y las personas deben llevar sus respectivas copias o dinero para pagarlas.

Los agentes de la Fiscalía que proporcionaron la información fueron enfáticos en mencionar que la finalidad de destapar esta cloaca es que el desempeño de la Fiscalía General del Estado mejore, para que el servicio que se presta a los ciudadanos deje de ser malo y que la corrupción por lo menos deje de ser tan obvia en la Fiscalía. Esperan que la información llegue al gobernador Antonio Gali para que ordene una investigación que pueda terminar con estas redes de corrupción al interior de la Fiscalía, que casualmente es parte importante de las instituciones encargadas de impartir justicia en Puebla.