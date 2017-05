Por Patricia Moreno Sánchez

La Red Mexicana de Franquicias reiteró que el holograma Vehicular Doble Cero no es válido para ingresar a la Ciudad de México para automóviles con placas del estado de Puebla, aseguró Enrique Vargas Medina presidente de este organismo.

Refirió que nuevamente empresarios han registrado problemas para viajar a la ciudad de México por cuestiones de trabajo o personal.

Explicó que de acuerdo a información de la Secretaría del Medio Ambiente, todos los vehículos verificados con el holograma Vehicular Doble Cero, del segundo semestre del 2016, pueden ser detenidos en la Ciudad de México por no reconocer su verificación.

Comentó que está misma dependencia informó que está restricción obedece a que el gobierno de Puebla no renovó un convenio con la dependencia federal , al no cambiar los equipos de verificación en los verificentros.

Recordó que por ello se está solicitando una aclaración a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, y en su caso se busque un mecanismo para modificar la verificación y evitar las restricciones de ingreso a la Ciudad de México.

Vargas Medina pide una explicación de esta disposición, al recordar que los empresarios ; al igual que el resto de la población cumplieron con la norma y verificaron sus automóviles , para ello se pagó el costo sin embargo no tiene validez.

Insistieron que se reponga esta verificación con un mecanismo que no límite el ingreso de los automovilistas a la Ciudad de México.