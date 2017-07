Dulce Gómez

Un grupo de payasos acusó que el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) no les ha informado del procedimiento para las audiciones y capacitaciones que les permitirá acceder a un permiso para laborar en la vía pública, específicamente en el Centro Histórico.

En entrevista, el payaso “Barrilito Lero Lero” recordó que en repetidas ocasiones ha visitado el IMACP –dependencia a cargo de Anel Nochebuena Escobar-, sin embargo no ha recibido respuestas a sus dudas.

El artista urbano compartió que en abril de 2016 él y otros de sus compañeros fueron retirados del zócalo y de calles aledañas, debido a que de acuerdo con funcionarios de la Comuna “sus espectáculos eran groseros” para los poblanos y turistas.

No obstante, señaló que hasta este día –un año después- no han recibido propuestas de reinstalación, además aseguró que no el Gobierno Municipal no les ha informado cuándo empezarán las capacitaciones para ganarse una autorización para establecerse en la vía pública.

“Barrilito Lero Lero” se dijo dispuesto a participar en las audiciones, e incluso a pagar un lugar.

Por lo anterior, adelantó que del 18 al 20 de julio se llevará a cabo el Tercer Punto de Encuentro, en las canchas de cachibol del Parque de Analco.

Acotó que esta actividad será completamente gratuita y participarán más de 25 payasos, e incluso provenientes de Chile.

En Sesión de Cabildo se avaló que los espectáculos deben ser con un contenido familiar, además de que sus habilidades histriónicas previamente deberán ser avaladas por un comité asesor quienes autorizarán su estándar de calidad.