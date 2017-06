Por Jesús Lemus/Puebla

El sub secretario de la SEDATU federal, Juan Carlos Lastiri Quirós, se encuentra en la lupa del Tribunal Electoral del Estado (TEE), una vez que fue denunciado por supuestos actos anticipados de campaña para tratar de obtener la candidatura del PRI al gobierno estatal en las elecciones de 2018.

Así lo declaró el magistrado presidente del TEE, Adrián Rodríguez Perdomo, quien explicó que dos de las denuncias corresponden al año 2016 y una más, equivale a la interpuesta el presente año.

Argumentó que las primeras dos denuncias fueron interpuestas por el diputado federal de MORENA, Rodrigo Abdala Dartígues, quien pidió al organismo electoral aplicar medidas cautelares en contra del funcionario federal para que no cometa actos anticipados de campaña.

Asimismo, puntualizó que la última denuncia fue interpuesta por MORENA a través de su representante legal, quien criticó que Juan Carlos Lastiri Quirós esté incurriendo en actos anticipados de campaña.

Rodríguez Perdomo mencionó que el representante legal de MORENA presentó pruebas sobre la pinta de diversas bardas que tienen como finalidad promover su imagen rumbo a las elecciones de 2018.

El presidente del TEE detalló que en breve se estarán resolviendo estas querellas que se interpusieron en 2016 en contra del funcionario federal y quien ha expresado su interés por competir por la gubernatura de Puebla.

Cabe señalar que el 18 de junio, el sub secretario de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quiróz, hará un evento masivo en el Centro de Convenciones donde simpatizantes a su proyecto, exigirán que sea una consulta a la base el método para elegir al candidato que competirá por el gobierno estatal en 2018.