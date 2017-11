Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado federal de MORENA, Alejandro Armenta Mier, afirmó que las calumnias en su contra sobre el supuesto desvío de recursos públicos ante la SEDESOL en el sexenio marinista, únicamente lo fortalecen en sus aspiraciones políticas para el otro año.

Así lo declaró después de salir del Juzgado Penal que se ubica en la 12 oriente y 4 norte, donde acudió al citatorio que tenía para declarar ante el supuesto delito de desvío de recursos públicos en la dependencia antes citada.

Aunado a lo anterior, Armenta Mier puntualizó que pese a los ataques, aparecerá en las boletas electorales del otro año cuando se renovarán diversos cargos públicos, sin embargo no especificó qué posición es la que buscaría en la campaña política de 2018.

“Entre más me calumnian, más fuerzas tenemos, habrá noticias muy pronto e indudablemente (verlo en la boleta electoral), por eso se están preocupando, en política quién le pega a alguien que no tiene fuerza y a mí me están pegando por la fuerza que tengo”.

Cabe señalar que mientras Armenta Mier se encontraba al interior del referido juzgado, un pequeño grupo de acarreados gritaban una serie de consignas que condenaban la persecución política que sufre el diputado federal, además de algunas muestras de apoyo en favor del representante popular.