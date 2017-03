Por Patricia Moreno Sánchez

Preocupa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) los riesgos que sufren las maestras y maestros en municipios que integran la zona del Triángulo Rojo, por el incremento de la inseguridad por las bandas dedicadas al robo de combustible en los ductos de PEMEX, reconoció Jaime García Roque dirigente de la sección 51 de este gremio Magsiterla.

Agregó que para combatir esta problemática el SNTE ha logrado un acuerdo con las autoridades estatales y municipales para llevar a cabo acciones para combatir la inseguridad en el sector educativo de los municipios que se encuentran la zona.

No obstante pidió compresión al referir que por seguridad no estaba facultado para detallar las acciones para no poner en alerta a los integrantes de las bandas organizadas.

Expuso que con estas acciones que emprenderán las autoridades se tiene confianza para garantizar la seguridad de los maestros y maestras luego de reportarse la desaparición de dos maestras de Jalpan. por motivos desconocidos.

Aseguró que de la sección 51 no tiene ningún reporte sin embargo la desaparición de cualquier maestro maestra es preocupante. Por ello están con total disponibilidad a trabajar con las autoridades.

Con respecto a las versiones de los niños “halconcitos” que llevan mensajes o alertan a los roba ductos o que amenazan a los maestros, dijo son solo rumores o al menos sus afiliados no le han informado nada respecto.