Por Jesús Lemus/Puebla

El coordinador de los diputados locales del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, rechazó que los panistas poblanos hayan sido convocados por el líder nacional del partido, Ricardo Anaya Cortés, para firmar un desplegado a su favor, luego de los señalamientos en su contra por el supuesto enriquecimiento ilícito.

Por lo anterior, el también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, minimizó la ausencia de la bancada poblana en la firma del referido desplegado.

En entrevista, dijo que no recibieron una notificación oficial para que los 12 legisladores poblanos, se sumaran al apoyo para su dirigente nacional en contra de los señalamientos por un presunto enriquecimiento inexplicable.

Descartó que esto haya evidenciado una ruptura entre el grupo que encabeza el líder nacional y el ex gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, y consideró que las acusaciones realizadas respondieron a la campaña negra previa al inicio del proceso de sucesión presidencial.

Cuestionado si esta exclusión de la bancada poblana por parte de la dirigencia nacional perjudicará al grupo morenovallista, el panista respondió:

“Habrá que preguntárselo a alguien más, no tuve notificación alguna en lo absoluto, me enteré al respecto por los medios de la existencia de un desplegado. No veo por qué, no tengo mayor comentario. No tiene mayor relevancia tampoco. No, en absoluto ninguna”.

Jorge Aguilar Chedraui lamentó que en la víspera del arranque del proceso de sucesión presidencial hayan comenzado las campañas negras al asegurar que los ciudadanos están cansados de la guerra sucia y los señalamientos negativos entre los actores políticos.