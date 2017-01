Por Patricia Moreno Sánchez

Antonio Quintana presidente de la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) capitulo Puebla, informó que este organismo se rechazó firmar el acuerdo Nacional para fortalecer la economía de la familia que convocó el presídete Enrique Peña Nieto por ser insuficiente y ser un es mediático y con fines políticos.

En rueda de prensa , Quintana Gómez, expuso que México necesita un acuerdo con propuestas de los diferentes sectores y con ello ser un país unido para enfrentar los diversos retos.

Agregó que este organismo es autónomo y por ello está en libertad de firmar un acuerdo o no.

“El acuerdo no se firmó porque no es el acuerdo que México Necesita, consideramos que no podemos servir como imagen, para firmar y en el fondo no estar de acuerdo. Nunca estamos en contra del gobierno federal, ni en contra de los otros organismos que lo firmaron”

La COPARMEX presentó una propuesta integral con cinco ejes; entre los que destacan trasparencia, eliminar gastos del gasto corriente y desprendios de funcionarios y organismos políticos y electorales.

Agregó que entre las propuesta se buscaría impulsar la economía familiar y la creación de empleos.

Eliminar en al menos un 37 por ciento los programas sociales que se duplican que ha identificado el mismo Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Generar un nuevo esquema de bonos de productividad que no represente una carga fiscal y se destine de forma inmediata al salario del trabajador.

Entre los otros ejes se señala que se debe mejorar las finanzas públicas y promover la estabilidad macroeconómica.

Así como evitar más aumento a la gasolina en los próximos meses, al indicar que existen recursos excedentes del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y por la venta del petróleo.

Un punto importante que señaló el dirigente empresarial es la exigencia de promover un Estado de Derecho para combatir la corrupción, con ello combatir la inseguridad y los homicidios y el robo de combustible.

Especificó que este acuerdo fue presentado a nivel nacional y se espera que se anexe al acuerdo del gobierno federal. Indicó que estan consientes que esta propuesta no es la ideal, pero todo se puede mejorar.

Por ultimo indicó que la COPARMEX realizará a nivel nacional foros con la finalidad de integrar una agenda social con estas o otras propuestas ciudadanas que permitan enfrentar los diversos retos.