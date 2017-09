Por Patricia Moreno Sánchez

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el gobierno del estado firmaron un convenio de colaboración para desarrollar 30 proyectos de infraestructura, de abasto de agua, alcantarillado, saneamiento, entre otros servicios.

Explico que se beneficiarán alrededor de 20 municipios, entre ellos Jolalpan, Huejotzingo, y el municipio poblano entre otros. Explicó estos proyectos se realizaran con recursos correspondientes al 2017.

Indicó que se beneficiará la población de estos municipios, con el servicio del agua, que es la mayor demanda de la ciudadanía, además del servicio de alcantarillado que en algunas regiones se carece del servicio.

Comentó que la mayoría de los proyectos serán licitados por el gobierno del estado, y algunos que son por concurso, se gestionara el recurso por la delegación del CONAGUA.

Agregó que actualmente se están integrando los lineamientos para solicitar el presupuesto para el próximo año, no obstante dijo que aún no se tiene un estimado del presupuesto a solicitar, el delegado no informó cual es el presupuesto para el presente año, sin embargo dijo confiar que este se supere para el 2018.