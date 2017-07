Por Patricia Moreno Sánchez

La restricción para las bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia y vinaterías que propuso el Ayuntamiento de Puebla, se aplicará con un programa piloto , informó Rafael Herrera presidente de Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

Herrera Vélez explicó que este fue el acuerdo que llegaron con el municipio de Puebla agregó que la próxima semana en rueda de prensa en conjunto las autoridades municipales y esta cámara harán el anuncio a la ciudadanía. No estante dijo que aún quedan algunos puntos por detallar los cuales se estudiarán y definirán este fin de semana.

Al explicar que aún no se define el horario , el periodo que puedes ser de 6 meses, entre otros.

Refirió que este acuerdo no es el original que presentó el gobierno municipal, al señalar que se presentaron varios estudios sobre los índices de violencia que no disminuyen por limitar la venta de bebidas alcohólicas.

Agregó que lo importante es evitar que con esta medida surja un nuevo delito que es la venta ilegal de bebidas alcohólicas.

En tanto que la Camara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE ) esta de acuerdo en la entrada en vigor de la restricción de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia y vinaterías.

Erick Navarro presidente de la Camara afirmó que este sector no se verá afectado con esta medida, al informar que está cámara tiene un padrón de 6 mil afiliados, de estos 2 mil 329 comercializan bebidas alcohólicas, de las cuales sólo un 3% es decir 70 establecimientos podrían ser afectados ya que laboran después de las 10 de noche.

No obstante explicó que son misceláneas, ultramarinos, Mini súper y algunos depósitos de cerveza, vinos y licores que se pueden adecuar al horario .

Agregó que esperan que está medida genere los resultados que se esperan para combatir la inseguridad en el municipio.

Por lo que insistió en estar de acuerdo en esta medida que propone el municipio.