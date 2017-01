+ Se reúne con su gabinete y alcalde Banck para revisar acciones emprendidas para garantizar seguridad

Ciudad Serdán, Pue.- Actuaremos de manera oportuna con toda la fuerza del Estado para mantener la tranquilidad de los ciudadanos, afirmó el gobernador Rafael Moreno Valle.

Pidió a los poblanos: “hay que estar muy pendientes de grupos disruptivos que en una protesta pacífica contra un tema que nada tiene que ver con el Gobierno del Estado puedan querer aprovechar esas circunstancias y cometer actos de vandalismo, por eso estamos actuando con mucha firmeza y con toda la fuerza del Estado y con todo el peso de la ley”.

Lo anterior, al inaugurar la Comandancia de Policía Estatal de este municipio, a la que se destinaron 17.3 millones de pesos y cuenta con áreas de separos y control, sala de crisis, oficinas, enfermería, taller mecánico, hangar, comedor y archivo.

Quiero cumplirle a quienes me han acompañado en las buenas y malas, por eso me satisface continuar con el progreso de Ciudad Serdán en beneficio de sus habitantes, apuntó.

“Hemos logrado trascender, a mí me da gusto tener hoy obras que van a quedar mucho más allá de mi administración, ya que lo que cuenta son los hechos”, dijo.

Resaltó algunas de las acciones realizadas en este municipio, que hoy lo ponen a la vanguardia: la rehabilitación del Hospital General, del Centro Escolar, de la Imagen Urbana; así como la construcción del Cessa, CIS, Centro Comunitario, Casa de Justicia y Universidad Pedagógica Nacional.

También entregó uniformes escolares gratuitos a estudiantes de primaria y secundaria, paquetes maternales y cobertores.

Posteriormente, se trasladó al zócalo de este municipio, acompañado del edil Juan Navarro; el diputado Germán Jiménez; y la presidenta de Cinco Radio, Coral Castillo, para compartir la monumental rosca y repartir juguetes a los pequeños en este Día de Reyes.