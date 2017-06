Por Jesús Lemus/Puebla

No por agilizar las sanciones en contra de los responsables del robo de hidrocarburo en la zona del triangulo rojo, se deben buscar “chivos expiatorios” para justificar el trabajo de las autoridades, declaró el diputado local del PRD, Ignacio Mier Bañuelos.

En entrevista, el representante popular indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe concretar todas las carpetas de investigación que se tienen sobre este ilícito, sin que ello implique involucrar a inocentes.

Destacó que la zona del Triangulo Rojo y que alberga los municipios donde ha crecido la extracción y venta ilegal del combustible, amerita una fuerte vigilancia por parte de los 3 niveles de gobierno para atrapar a los responsables de este hecho.

Sin embargo, puntualizó que el hecho de agarrar a los responsables, no significa que las investigaciones se vayan a concretar de la noche a la mañana; por lo tanto, se tendrá que ser paciente para realmente emitir las sanciones correspondientes por este delito federal.

“Hay que esperar todas las investigaciones para conocer las ordenes de aprehensión en contra de los responsables de estos hechos, no vaya ser que el día de mañana se busquen a chivos expiatorios y después salgan libres ante la falta de pruebas”.

El diputado local el PRD confió que sigan incrementándose las estrategias de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno, a fin de disminuir esta problemática registrada en los municipios del territorio poblano, además de que debe existir un trabajo para lograr concientizar a la población sobre los riesgos que implica inmiscuirse en este delito.

Cabe señalar que el estado ocupa el primer lugar nacional en el robo de hidrocarburo que pasa por los diversos ductos de PEMEX y que creció en los últimos años, principalmente en el gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas.