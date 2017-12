Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PAN, Víctor León Castañeda, rechazó que haya violentado los estatutos del partido, una vez que tomó protesta al comité municipal de Compromiso por Puebla en la región de Huejotzingo.

En entrevista, el representante popular afirmó que será respetuoso del proceso que le inicien los organismos internos del PAN, sobre una posible amonestación o sanción que pueda recibir tras la toma de protesta ante Compromiso por Puebla.

Añadió que por más de 34 años ha sido militante del Partido Acción Nacional y; por lo tanto, confió que continuará así pese a las criticas que se han vertido en su contra por la toma de protesta en Compromiso por Puebla.

Explicó que le solicitaron “la cortesía” para tomarle la protesta al referido comité; por lo tanto, no pudo rechazar la invitación que le hizo en su momento el ex priista, José Alarcón Hernández, quien funge como representante de Compromiso por Puebla ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

“Me pidieron una cortesía y hay que atenderla, llevo 34 años en el PAN y confío en que seguiré en el partido. Respeto a los órganos internos del PAN y si me mandan a llamar, seré el primero en atender el llamado para aclarar las cosas”, finalizó.