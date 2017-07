Por Patricia Moreno Sánchez

A pesar de la advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE) para negarle el registro a los aspirantes a un cargo de elección popular que incurran en actos anticipados de campaña para el 2018, el priista , Juan Carlos Lastiri, aseguró que cumplirá con la ley electoral.

Refirió que se estará cumpliendo en tiempo y forma con los preceptos, al tiempo de agregar que se verificarán cuales son los alcances de estos lineamientos, pero sin duda ésto no afectará la recolección de firmas para solicitar una consulta a la base, y sea la base quien elija al candidato de su partido el Tricolor a la gubernatura de Puebla.

Informó que este es un tema interno, no es de promoción y se mantendrán en ese empeño, al asegurar que a la flecha van más de 100 mil firmas recabadas.

Al mismo tiempo descartó que su propuesta de que el candidato del PRI al gobierno del estado sea designado por las bases, provoque una división entre los priistas. Afirmó que este movimiento platea un proyecto serio para que la militancia y ciudadanos decidan el futuro de Puebla y no una cúpula priista, pues se necesitas un partido fuerte para alcanzar la alternancia en el 2018.

Afirmó que se continuará con las reuniones donde se privilegia el diálogo y de igual forma celebró que el movimiento “Decisión2018″ este provocando que los cuadros distinguidos como la senadora Blanca Alcalá y Jorge Estefan Chidiac presidente del PRI estatal salgan a buscar diálogos y apertura en las regiones:”Yo aplaudo esta medida, necesitamos tomar entre todos una decisión”, aseveró.

Por su parte Guillermo Deloya Cobián, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), entrevistado al acompañar a Juan Carlos Lastiri a un evento sobre seguridad dijo que se suma a la propuesta del priista para que el candidato a la gubernatura del PRI sea designado por consulta a la base ya que 7 de cada 10 poblanos buscan la alternancia para el 2018.

Al mismo tiempo refirió que como todo ciudadano tiene aspiraciones sin embargo dijo que antes que cualquier proyecto personal , se debe apuntalar otros frentes.