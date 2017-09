Por Patricia Moreno Sánchez

La Arquidiócesis de Puebla abrió 7 centros de acopio para apoyar a los damnificados por el sismo que se registró el pasado jueves 7 de septiembre, el cual afecto a las poblaciones de Oaxaca y Chiapas.

“La Arquidiócesis de Puebla se solidariza con los damnificados y familiares afectadas por el sismo, registrado el pasado jueves y abre 7 centros de acopio para apoyar a los hermanos de Oaxaca”

En rueda de prensa Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla informó que se estará solicitando agua embotellada, granos como frijol, arroz, enlatados y productos de aseo personal y de limpieza.

Agregó que la ayuda se destinará a la Diócesis de Tehuantepec Oaxaca en la comunidad de San Mateo del Mar. Explicó que se asignó a la Arquidiócesis de Puebla esta comunidad para enviar ayuda.

Refirió que la madrigada de este domingo, con el apoyo del Banco de Alimentos se envió un primer cargamento hacia la comunidad de Huazatlán del Rio. En esta comunidad se acondiciono un albergue en el cual hay más de 100 familias de la población de San Mateo del Mar.

Al mismo tiempo informó que cada Arquidiócesis de le asigno esta comunidad por la Comisión Episcopal Social para enviar otras comunidades recibirán ayuda de otras diócesis del país.

LOS CENTROS DE ACOPIO SON:

Banco de Alimentos Cáritas, que se ubica en la Calle Mirador 758, Parque Industrial Ocotlán,

Cáritas 13 Sur 1701 Barrio de Santiago

Casa de la Familia “San Juan Pablo II” ubicada en la 9 Oritente No. 5 Centro Histórico.

Seminario Palafoxiano, 44 Nortre y Av. Morelos, Colonia el Porvenir Puebla.

Parroquia de Nuestra Señora del Camino , No. 6202 Avenida del Sol, Reserva Territorial Atlixcáyotl

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, colonia Volcanes

Además de la Catedral de Puebla.

También se pueden recibir donativos en efectivo a través de las cuentas:

Banco Scotiabank Inverlat a la cuenta 03603195708

A nombre de la Fundación de Beneficencia Privada Cáritas Puebla.

NO HAY DAÑOS EN TEMPLOS, CONFIRMA ARZOBISPO

Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, aseguró que a la fecha no se han registrado daños a las parroquias de la Arquidiócesis de Puebla por el sismo, de 8.2 grados de magnitud.

Agregó que el INAH y los sacerdotes realizaron ya una supervisión y no se ha detectado daños.

ARQUIDIÓCESIS ABRE ALBERGUES EN LAS SIERRAS POR LLUVIAS

Con respecto a la alerta por la continuidad de fuertes lluvias por el huracán “Katia” y ahora degradado a depresión tropical, la Arquidiócesis poblana abre 5 albergues en las sierras para apoyar a la población.

Los albergues se abrieron en el salón de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Tlatlauquitepec

En los templos de San Pedro y de Nuestra Señora de Guadalauoe en Zacapoaxtla

Casa de la Misión anexa a la Parroquia de Zapotitlan.

Los salones de las parroquias de San Francisco de Asís en Cuetzalan

Y la Casa de la Evangelización de la Parroquia de Zacatlán.