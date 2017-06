Por Jesús Lemus/Puebla

Con el fin de cuidar a terceros en materia de seguridad, el rector de la IBERO, Fernando Fernández Font, se pronunció a favor de las autodefensas en el territorio poblano, sin que ello implique violar la ley, después de que las autoridades del gobierno fueron rebasadas en la inseguridad.

Así lo dijo después de visitar el Congreso del Estado de Puebla, para participar en la serie de comparecencias que permitirán elegir a los nueve seleccionadores que integrarán en su momento al Comité de Participación Ciudadana.

En este sentido, el académico opinó que ya no se debe estigmatizar a las autodefensas, pues el hecho de integrarse algunos grupos, no significa que vayan cometerse acciones que estén fuera de la ley.

“Es normal y lógico cuando te asaltan en la casa y no hay nadie que impida el salto, que te defiendas como puedas, pero no es moral ni correcto, pues eso no solucionará nada, además de que la violencia genera más violencia”.

Aunque reconoció que está a favor de las autodefensas, dijo que en el estado de Puebla no hay las condiciones, ni las personas que decidan fundar estos grupos de auto defensa para proteger a terceros.

Insistió que las autodefensas no necesariamente implican tomar justicia por propia mano, sino se trata de establecer mayores mecanismos de seguridad en beneficio de todos los ciudadanos, situación como ocurre en dos municipios de Michoacán.

El rector de la Universidad Iberoamericana, insistió que la delincuencia superó a las áreas de seguridad, pues destacó que mayo registró el mayor número de índices delictivos en los diversos municipios del territorio poblano.