* Vuelve el amigo de Trump

* Negro el panorama

ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

Varias son las reacciones al mensaje de ayer del Presidente Peña en el peor momento de su gobierno y en medio de manifesaciones que ya rayan en actos vandálicos en varias partes del país, ante el aumento a las gasolinas, luz y gas y con ello, un alza generalizada a los productos y servicios aunque el Presidente diga que no.

Para ir por orden cronológico, muy mal cayó el exceso de “sinceridad” del nuevo canciller Luis Videgaray al admitir que no sabe nada de diplomacia y que llegaba a aprender.

¿Es el momento de experimentar en esa cartera cuando México tiene encima las amenazas que empiezan a cumplirse del presidente electo Donald Trump?

La salida de Claudia Ruiz Massieu ya era un hecho cantado desde aquella mala hora cuando fue ignorada y su hoy sucesor Luis Videgaray, hizo la invitación y prácticamente trajo a Trump, con la historia detrás que ya todos sabemos.

Seguramente tampoco será bien visto por el grupo del que emanó Ruiz Massieu; el de la familia Salinas de Gortari, pues aquella afrenta que empezó contra ella el año pasado, ayer se vio consumada llevando a quien la dejó en evidencia, a ocupar su cargo.

Pero además Luis Videgaray fue el artífice del inicio de esta crisis que hoy vive México en materia financiera y esa es su carta de regreso al Gabinete, aunque para muchos, nunca se fue.

Y el segundo aspecto es la explicación que el Presidente trató de dar sobre la decisión de su gobierno para “liberalizar” el aumento a los combustibles.

Le dio un interés secundario al abordarlo así, en segundo término tras su larga presentación de la nueva secretaria de Cultura y el agradecimiento a Claudia Ruiz Massieu.

Un mensaje que solo provocó más encono social pues no hay manera de ir por otro rumbo, es así y ya, todos nos aguantamos porque podría haber sido peor.

Sin embargo, lo peor es que las manifestaciones y bloqueos ya están derivando en actos vandálicos pero también en hechos que pueden complicar aun mas el panorama nacional al momento de abastecer de combustible, sobre todo en la zona norte del país.

Negro, muy negro el panorama para el país y claro, para el Presidente.