 El uso de los audífonos al hacer ejercicio aumenta la posibilidad de que se infecte el oído

En promedio, 20 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 35 años tiene un problema auditivo que aún no es detectado, condición que se da por la exposición prolongada a entornos que rebasan los 87 decibeles, detalló la otorrinolaringóloga Coral García Serrano, del Hospital General Regional Número 36 “San Alejandro” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el marco del Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido, dijo que desde hace 20 años se analizan los factores que ponen en riesgo la audición de los niños, jóvenes y adultos mayores, para evitar la exposición a ruidos de gran magnitud, desde el aspecto escolar, laboral, hogar y del ocio.

La especialista señaló que la atención inmediata debe darse en aquellos pacientes que se quejan porque dejaron de oír por unos 10 días, ya que puede ser un problema por cerilla cumulada o una afectación a nivel del caracol por un virus, ésta debe atenderse como máximo en un mes. En el caso de la consulta mediata es cuando ya se presentan zumbidos, no se diferencian las palabras y se tienen dolores de cabeza.

Enfatizó que el límite permitido para no sufrir afectaciones en el oído es de 87 decibeles por un lapso de ocho horas máximo, después de este tiempo se debe dar un reposo.

Cuando se llega a niveles de 120 decibeles, sólo puede exponerse 15 segundos y en condiciones de alto sonido se deben usar protectores.

En este sentido la otorrinolaringóloga Coral García del IMSS informó que uno de los síntomas para detectar alguna afectación son: zumbidos, pitidos, estrés; problemas cardiacos, gastrointestinales e, incluso, alteraciones en las etapas del sueño con afectaciones de la melatonina, saciedad del hambre y evidentemente nos altera el funcionamiento.

García Serrano, invitó a que cuando se tengan señales de disminución auditiva se acuda con el médico, ya que en primera instancia se hacen estudios de audiometría, se detecta el problema, se realiza un diagnóstico y comienza con su tratamiento.

Recalcó que cuando se tienen casos irreversibles, lo que se hace es enmascarar ese sonido con aparatos y así mejoramos la audición. Dependiendo del daño, es el auxiliar auditivo que se le coloca al paciente y los costos oscilan entre 13 mil y 27 mil pesos.

El paciente Aldo Aguilar actualmente recibe tratamiento por parte del IMSS; él se desempeñó por seis años en una empresa donde existía exceso de ruido y a pesar de usar protección en los oídos, resultó con lesiones en este órgano, por ello, invitó a que no se tome a la ligera los malestares y se cuide esta parte del cuerpo.

“Trabajar por más de ocho horas con ruido es desgastante: en la casa el sueño ya no lo puedes conciliar, al dormir estaba estresado y no podía descansar; el problema empezó porque mi familia me hablaban y ya nos los podía escuchar, así que me dijeron que me checara y ahora me estoy tratando el traumatismo auditivo lo que me permitirá recuperar mi audición al 100 por ciento”, concluyó.