ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

Ayer, a la misma hora en la que se desarrollaba el debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México, donde claro, participaba Josefina Vázquez Mota, se llevó a cabo la presentación del libro del ex gobernador Rafael Moreno Valle en el ex cnvento de Las Vizcaínas allá en la Ciudad de México.

El debate en la elección dedl Estado de México era de suma importancia, lo fue. Se le fueron con todo al candidato del PRI Alfredo del Mazo, sobre todo en el tema que tiene que ver con corrupción, donde Josefina Vázquez Mota se le fue a la yugular al priísta.

Si hay que nombrar a un ganador o ganadora del debate, esa fue Josefina Vázquez Mota, a quien las encuestas, como la del periódico Reforma publicada ayer, la coloca en un muy lejano tercer lugar.

Aún y con su muy buen armado discurso, Vázquez Mota se nota poco natural, poco emotiva, muy artificial pero eso sí, contundente y sin miramientos contra sus contrincantes cercanos: Delfina Gómez y Alfredo del Mazo.

Delfina Gómez muy natural, con sus dotes de maestra, sin poses, pero sin mover más. Tal vez le hubiera hecho falta un poco el estilo de la candidata independiente Teresa Castell, pero sin nada qué hacer en esta contienda, que sin duda será de gran relevancia para la elección del 2018.

En el otro escenario, Rafael Moreno Valle, presentaba su libro La Fuerza del Cambio en el ex convento de Las Vizcaínas.

Junto a él, el Jefe Diego Fernández de Cevallos, a quien se le vio muy frecuentemente en los últimos eventos organizados por el ex gobernador, también el gobernador de Chiapas Manuel Velasco, por supuesto el gobernador Tony Gali, el edil Luis Banck.

Los presentadores: Guadalupe Loaeza y Leonardo Curzio y un escenario donde hubo varios poblanos y panistas de otras entidades.